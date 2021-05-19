疫情縮減宗教活動規模　佛聯會今網上直播浴佛大典

新冠肺炎疫情下，不少大型活動取消或改為網上直播。今日（19日）是佛誕日，為配合防疫措施，香港佛教聯合會下午在網上直播浴佛大典，呼籲信眾就算未能親身前往寺院道場，亦可參與網上浴佛。

佛聯會會長寬運大和尚致詞時表示，今年在禮堂參與浴佛的人不多，但互聯網無遠弗屆，市民可不受空間及時間所限去感受佛誕的吉祥氣氛。他指雖不是每個市民都能參與浴佛，特別是在仍受新冠疫情影響的時候，但希望市民能了解浴佛的意義，通過自省、修行來洗滌內心的塵垢。近年香港經歷了不少波折，例如社會動亂、中美貿易戰及疫情等，他指令人深刻體會到佛法的無常，而無常即是變化，世界上沒有不變的果，香港會變好，也可能變壞，幸福也不是必然的，是需要有好的因和緣，要一起去改變、付出努力和創造。

他又指，現在香港要面對新冠肺炎，認為市民要拿出改變的勇氣，改變生活方式，避免疫情傳播，「雖然改變有時是苦的及付出的、累的、創造也要動腦筋」，但這也是香港人過去成功的重要特質，且看為香港種下甚麼因緣。