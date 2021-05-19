逾百人佛誕放生恐淪殺生　團體促盡快修例規管

適逢今日（19日）佛誕，不少善信組織放生活動作為祈福，惟大量被放生的動物因未能適應野外環境而死亡，祈福隨時變折福。其中北角碼頭及屯門蝴蝶灣觀音公園今日均有大型放生活動，逾百人於岸邊或出海放生魚、海星、貝殼類及俗稱馬蹄蟹的鱟等海產，但同場卻有人偷偷捕撈放生的動物，懷疑用作變賣。有關注團體直言，放生行為愈見氾濫，促港府盡快修例規管相關行為。

今早約7時開始，屯門蝴蝶灣觀音公園陸續有善信到場響應放生活動，約100人在岸邊頌經後，1艘掛有「放生」旗幟的船隻更接載善信出海放生。據現場善信指，放生的包括魚、鱟以及龜等。此外，北角碼頭早上亦有放生活動，約60名善信齊集碼頭頌經放生，現場有多個膠箱放置蜆、鱟、海星、蟹和魚等待放生動物，部分善信隨船出海放生，亦有人於碼頭放置滑梯，讓海產經滑梯滑落大海。但現場有2名男子藏身碼頭下方，當有魚在岸邊放生或隨滑梯滑落，即利用長柄魚網撈走，並放入自備的發泡膠箱，疑似將「魚獲」收集及變賣。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，今日亦有於現場視察，並派發傳單讓善信了解放生的危害，惟有活動負責人暗諷他「多事」，更指就算動物會因而死亡，都是「通往更好的地方」，但未有解釋何處是「更好的地方」。黃又稱，不少人為求個人心安，無視放生的後果，例如放生巴西龜等淡水生物於海洋，無疑是讓它們送死，即使放生的是海生的蜆貝，亦有機會因放生位置欠佳而導致其死亡，至於部分放生動物，例如沙巴龍躉，更有可能因大量捕食其他海洋生物而破壞原有生態。

黃又指，政府雖然就放生行為向公眾進行宣傳教育，但措施難在短期內收效，反觀內地、台灣及新加坡等鄰近地區均已就放生行為立法規管，但本港相關法例未臻完善，令問題遲遲未被解決。對於港府提出修訂《防止殘酷對待動物條例》建議，把在不合適環境中放生的行爲視作殘酷對待動物，黃對此表示歡迎，但期望相關修訂能盡快通過，盡早結束類似放生的殘忍行為。