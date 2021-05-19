掛偽造禁區紙入大嶼山　16司機涉行使虛假文書被捕

東網上月26日獨家踢爆有騙徒在社交平台聲稱可代辦「大嶼山封閉道路通行許可證」，除代辦禁區證外，更有人藉禁區證經營違法取酬的白牌車生意，警方隨後積極執法，多次採取行動拘捕9人。至近日警方收到市民投訴，指有車輛非法進入大嶼山的封閉道路，有見及此，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，聯同大嶼山警區，趁周三(19日)佛誕假期，於大嶼山採取執法行動，打擊相關罪行。

期間，警方在東涌道及嶼南道設置路障，一共截獲13輛私家車、2輛電單車及1輛輕型貨車，檢獲16張展示在擋風玻璃及電單車車架上的懷疑偽造封閉道路許可證。行動中，警方一共拘捕13名本地男司機、2名本地女司機及1名外籍女司機(28至64歲)，涉嫌「行使虛假文書」，他們被帶署扣查，案件交由大嶼山警區刑事調查隊跟進。

新界南總區交通部執行及管制組張浩煒督察表示，其中一名被捕外籍女司機指出，她透過網上平台，以5,800港元購買一張許可證，警方將繼續深入調查案件，以了解是否涉及其他罪行。另外，警方亦發現18輛私家車，在沒有許可證下進入大嶼山的封閉道路，有關司機已被票控罰款。

新界南總區交通部執行及管制組梁光政高級督察稱，檢獲的16張許可證中，15張有登記，登記人均為大嶼山居民，不排除有司機貪圖方便，影印多張證件放在不同車輛。另外，有司機為進入大嶼山的沙灘及天壇大佛遊玩，遂在網上購買許可證。