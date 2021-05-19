香港連續26日無源頭不明本地確診　專家料有望清零利通關

本港或有望清零！消息指，上周六(15日)確診的4歲男童，由於當局懷疑屬誤判個案，近日為其反覆進行檢測，最新檢測為無感染，如最終證實此個案無染疫(即假陽性)，本港將連續26日沒有錄得源頭不明本地個案。有醫生指，如連續28日均沒有源頭不明個案，相信已達致清零的目標，可與內地方面商討通關事宜。

該名確診4歲男童多次檢測均未有驗到病毒，他明日(20日)會再進行血清測試，有機會屬誤判個案，而該男童的6名家居密切接觸者，包括其母親，均未驗出確診，亦未驗出抗體。呼吸系統科專科醫生梁子超指，一般而言一個潛伏期，即14日內沒有本地傳播，已屬清零，但由於此疫症變化大，無病徵個案多，未必可完全找出所有個案，故穩妥起見，連續兩個潛伏期，即28日內沒有源頭不明個案，應該已做到清零。

他又指，近日除了印度裔男變種病毒傳播鏈外，未有發現其他傳播鏈，顯示本地傳播密度低，無論該名4歲男童最終是否確診，本港仍有望短期內清零，除非政府放寬防疫措施，市民大規模報復式消費，疫情才可能有反彈風險。

至於本港是否已適宜與內地通關，梁指，內地在五一假期後，部分地方出現感染群組，有可能隨旅客擴散至全國多地，相關部門正進行檢測及密切接觸者追蹤工作，如內地疫情最終未有擴散，料雙方可就通關作深入討論。