昨日15人接種疫苗後不適送院　當中最少2人為醫院員工

政府公布，昨日(18日)再多15宗接種新冠疫苗後送院個案，涉及8女7男，年齡介乎18至78歲，其中10人已經出院，2人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。接種後須送院的人士中，有10人接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，其餘5人接種由內地研發的科興疫苗，他們接種後主要出現手肘出疹、胸口不適、暈眩、麻痹、心悸及血管迷走神經性昏厥等副作用，全部人情況穩定。

不適送院人士中，最少2人屬醫院員工，包括一名52歲女子，在伊利沙伯醫院員工注射站接種第一劑復必泰疫苗後手肘出疹；另一宗為一名54歲女子在威爾斯親王醫院員工注射站接種第一劑復必泰疫苗後左頸疼痛及右上肢麻痹，二人均已出院。

另外，今日(19日)共有1.62萬名市民接種疫苗。截至今日，本港疫苗開打已達83日，政府已為市民接種共約202.66萬劑疫苗，當中約120.24萬名市民已接種第一劑疫苗，約82.42萬名市民則已接種第二劑疫苗。