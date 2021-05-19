懲教署助警在獄中拘賣淫集團網站主腦　已安排轉到赤柱服刑

警方在懲教署協助下，在獄中拘捕懷疑網站主腦，已轉到赤柱監獄服刑。

警方前日(17日)與入境處合作，偵破人蛇偷渡及賣淫集團時，發現賣淫集團在網站賣廣告招客，並在懲教署協助下，在獄中拘捕該名懷疑網站主腦，指他涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（即洗黑錢）。

消息指，有組織罪案及三合會調查科今次成功堵破該集團，懲教署在過程中亦從中協助，包括監控該名懷疑主腦在獄中的活動、探訪及書信，揭發其在獄中懷疑繼續操控有關網站。懲教署已將涉案人士隔離並送往赤柱監獄服刑，嚴密看管。

警方去年起針對此本地最大的賣淫資訊網站，展開代號「湖影」打擊行動，鎖定一個有黑幫背景的色情犯罪集團。該集團為賣淫集團提供一個網上平台去宣傳旗下各式各樣的色情服務，提供妓女的照片、地址、電話、客戶評語等等，讓顧客瀏覽。

警方發現，雖然該集團曾於2013年被警方搗破，網站一度停運，集團主腦及骨幹成員亦因「依靠他人賣淫維生」及以傀儡戶口清洗黑錢被定罪入獄，但警方早前發現有一個類似的新網站出現，更推出以手機平台吸引顧客。警方調查後，相信該新興網站仍由已被判入獄的集團主腦操控。

其中集團更與一些科技公司合作推出網站新功能，停用傀儡戶口，轉用現金交收犯罪得益，令警方難以追查。網站會派「收費員」向賣淫集團以現金方式收取廣告費，最便宜為700港元7天，賣淫集團繳費後會收到密碼，之後便可用集團自行研發的手機應用程式上載色情廣告。收費員其後會將現金交給骨幹成員，再將款項交到集團高層成員營運的正當業務公司存放，以逃避警方追查。

警方經深入調查，前日展開拘捕行動，拘捕12名男子(25歲至59歲)，共搜查18個地方，包括集團成員住所、公司及兩個懷疑網站支援中心。警方於部分集團成員的公屋單位內搜獲夾萬，一共檢取超過100萬港元現金、以及大量電腦、手機，儲值電話卡及該色情網站宣傳卡片，其中更於一間懷疑與該色情集團合作的科技公司辦公室內發現編寫召妓手機應用程式的草稿。此外，警方亦凍結集團大約250萬港元懷疑犯罪得益。