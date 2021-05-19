政Whats噏：政府敷衍修例　議員提私人草案阻遏非法販運瀕危物種

為阻遏不法分子以瀕危物種牟利，政府喺2018年修訂《保護瀕危動植物物種條例》，然而涉及瀕危物種嘅走私緝獲量，過去兩年仍持續飆升，議員葛珮帆（EQ）見條例未能有效阻止非法活動，打算提出私人條例草案，將保護瀕危動植物嘅相關條例所訂嘅罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》，加重針對有關瀕危動植物非法行為嘅刑罰，近日得到行政長官書面同意。EQ話多年來無論係議會還是自己召開嘅記者會上，都提過好多次呢個問題，希望政府修例，但政府敷衍了事，惟有靠自己出手啊！

EQ話政府修訂《保護瀕危動植物物種條例》後，象牙走私個案雖大減，但其餘三項嘅走私野生動植物，木材、穿山甲及其他瀕危物種檢獲量仍有所增長。而過去兩年嘅走私緝獲量持續飆升，被緝獲嘅野生動植物，其價值就高達1.34億元，凸顯政府上次修例嘅罰則、賦予調查同執法人員嘅權力，都未足以對犯罪集團構成阻嚇。

另外，EQ話即使海關大量打擊走私活動，多數都係檢獲貨物，且檢控個案唔多，就算有人落網，嫌犯往往只係負責運送貨物，並非犯罪集團主腦，導致相關嘅違法活動日益猖獗。有見及此，佢希望政府可以賦予執法機構更多權力，遏止跨國犯罪集團利用香港走私野生動植物，例如凍結國際犯罪組織嘅資產等。

講到提出私人條例草案嘅過程，EQ形容係「過五關斬六將」，佢話自從2018年起，就喺唔同場合多次提出修例建議，又去信同約見環境局代表，政府當局例牌話聽到議員嘅訴求，會返去研究同埋考慮，但就遲遲都未有行動，進度異常緩慢。EQ覺得政府有太多政策要處理，有排都未必幫到佢，與其等政府出手，倒不如自己提出私人條例草案啦。

EQ向立法會提交私人條例草案，將部分《保護瀕危動植物物種條例》所訂嘅罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》中，以加大涵蓋範圍。佢話上個月28日收到行政長官嘅書面同意，相信呢幾個月內可以提交上立法會大會審議，並喺今個立法年度內通過，就可以更有效打擊野生動植物罪行，並向國際社會表明香港打擊呢類罪行嘅決心。