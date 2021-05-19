問責班子被指逆市加薪　反稱混淆事實　學者轟語言偽術

新冠肺炎疫情下，本港百業蕭條，失業率高企，加上港府管治無能，雖然問責官員於去年自願減薪一成，惟今年7月將加回減薪後的8%，變相「逆市加薪」。翻查資料，今年4月，多間傳媒亦有報道特首和問責官員逆市加薪，但政府當時對形容為「逆市加薪」無太大反應，惟昨日再有報道指社會有聲音認為問責官員不應「逆市加薪」，更應減薪，政府卻高調發聲明指官員被指「加薪」的說法是混淆事實，做法被學者批評政府解說不足，反用語言偽術掩飾。

各政策局上月回覆立法會議員特別財會的書面質詢中發現，政府班子將在期限完結後，追回薪金減幅約8.2%至8.4%不等，多間傳媒機構，包括《星島日報》、《信報》、《經濟日報》及《成報》，於今年4月10日作出的報道，標題亦指特首或林鄭在逆市或疫市加薪約8%。當時政府只回覆2021至2022年度行政長官、各司局長及行政長官辦公室主任的薪酬預算略高於2020至2021年度的修訂預算，是由於自願減薪1成的安排至今年6月底結束，餘下9個月（即2021年7月至2022年3月）的薪酬開支預算，按照剔除了減薪因素的水平來計算，但並沒否認加回減薪前的約8%。

然而今日(19日)報道引述同樣的資料，政府發聲明反駁，指有關報道混淆事實，並故意歪曲行政長官和問責官員的薪酬調整以抨擊官員，對此表示遺憾。但有關薪酬調的解釋與4月時相同，亦沒有清楚解釋回復8%薪酬，而當時政府卻沒有指相關媒體的報道混淆事實。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府無論於4月份，或是今日的聲明均沒有清楚表明，今年6月後問責官員將加回減薪後的8%，政府應多就問責團隊的薪酬多作解說，而不是以語言偽術輕輕帶過。他又認為政府不能以一個籠統的說法「上綱上線」、「扣人帽子」，令人感覺政府與媒體為敵。

被問及為何4月時沒有解釋回復8%薪酬及沒有指多間傳媒有關問責官員加薪的報道混淆事實？政府發言人回覆查詢時指已發表聲明，沒有其他補充。

另外，影響全港18萬公務員的薪酬趨勢調查昨日出爐，扣除遞增薪額開支比率後，得出的公務員薪酬趨勢淨指標，低層及中層分別要減薪0.68%、0.54%，而高層將減薪2.04%。高級公務員協會主席李方沖今在電台節目表示，去年的薪酬趨勢淨指標呈正數，政府仍單方面決定公務員團隊凍薪，若今年再須減薪，變相令公務員接受「雙重懲罰」。李建議政府因應公務員團隊士氣、工會訴求、經濟回彈等因素，考慮今年僅凍薪不減薪。他指本港的經濟開始復甦，薪酬趨勢調查的數據有滯後，擔心由政府牽頭減薪的話，會引來私人市場倣效。