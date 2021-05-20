政Whats噏：警隊禮品廊黑暴後重開　鄧炳強5位數買啤啤熊支持

前年反修例示威，幾乎全港警署都被黑暴蹂躪，灣仔警察總部更加首當其衝，專門售賣警隊紀念品嘅禮品廊，亦一度停業。 不過，隨着壹傳媒黎智英等亂港份子陸續被收監，最壞嘅時刻總算過去，警隊禮品廊亦係上星期四(13日)重開，警隊「一哥」鄧炳強聯同一眾高層人員主持開幕禮。

鄧Sir話，睇見警隊禮品廊可以重開，背後真係藏着了辛酸，正如接手經營嘅店長Phoebe話，回想兩年前反修例示威期間，當時警民關係相當緊張，她輕敲警車車窗，想話支持吓香港警察不屈不撓，堅守崗位，個警員帶着充滿戒備嘅眼神打開車窗，問「有咩可以幫到你？」Phoebe即謂，「多謝香港警察」，個警員立刻喊咗出嚟。

鄧Sir聽到都話鼻子一酸，差點流下男兒淚，非常感人，幸而好景終於降臨，警民關係重新建立，佢仲用咗5位數買警隊禮品廊名物身穿警察制服嘅啤啤熊，話買嚟送比朋友，因為大受歡迎，由於係限量版，每隻都有貨品編號，所以極具收藏價值，睇真啲，隻啤啤熊戴上同鄧Sir同款眼鏡，唔通係參考鄧Sir嘅造型；至於其他紀念品，仲有由副處長蕭澤頤親自主演警隊電影《守城》禮品盒，內有藍光碟 、記憶棒 同8張守城明信片。

鄧Sir仲話，禮品廊有市民支持，係對警隊嘅認同，而一流的警隊亦需要有一流嘅禮品廊配合喎。