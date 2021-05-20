廉署首推保險公司防貪指南　冀公眾業界共同監管

為免因保險事務引起貪污舞弊行為，廉政公署去年首次為保險公司製作防貪指南，提供有關反貪法例、良好公司管治及有效內部監控系統元素的指引外，亦有提及保險公司主要營運範疇中的貪污風險和相應的防貪措施，署方希望幫助業界外，亦盼市民透過指南認識保險業潛在的貪污風險，以免蒙受損失，亦能肩負公眾監察角色。保險業監管局則指，去年共接獲1,494宗投訴，當中3大投訴類別為操守、保險公司業務或營運及理賠；有投保人不了解保單內容就在空白文件上簽署，亦有人以現金支付予中介人代付保費。

廉政公署防止貪污處助理處長霍廣文表示，是次指南共有6章內容，針對保險中介人的管理、銷售程序、核保及核實索償程序等主要營運範疇中的貪污風險，建議有效的防貪措施。過往發現有關業界涉及貪污個案，有保險中介為獲得更多利益，向客戶索取或接受利益，例如瓜分賠償得益，並與一些不誠實的醫生串通，提出虛假索償申請以騙取保險賠償；又或以欺詐手段訛稱「下線」保險代理處理保單申請，從而欺騙公司佣金；以及有從業員誇大個人業績，以獲取更多加盟新公司的「握手費」。

其中有個案發現一名前保險代理於2014年獲邀加盟友邦保險，但他誇大自己入息以詐騙友邦保險向他提供逾26萬元「握手費」，獲得較優厚的薪酬福利。廉署其後調查發現，被告於上述期間的總入息其實不足13萬元，最後該人士遭起訴一項欺詐罪，被裁定罪成監禁6個月。

保險業監管局副總監（長期業務）呂愈國表示，疫情爆發令市民對保險產品的需求度提升，以去年計，個人醫療保單數目上升超過18%。然而，投保人士對保險銷售過程不熟悉，或會影響自身利益，例如在空白單上簽名。呂指出，一旦投保人作出簽名，所有風險就會由其承擔，甚至更改受保人亦有可能。

呂續稱，以往市民可經網上進行投保程序，大多購買較簡單的產品，如旅遊保險、家居保險等，而因應疫情近期亦衍生「遙距視像投保」方式。他指，保監局於去年8月列明保險公司可試行透過視像會議銷售保險產品，並訂下有關規定，以保障投保人的利益。