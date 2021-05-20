港鐵小蠔灣車廠周一再現事故　兩拖頭相撞車身凹陷　疑有人疏忽

港鐵車廠發生列車碰撞事故。消息指，本周一（17日）早上約9時，位於大嶼山的港鐵小蠔灣車廠內有兩輛工程車拖頭於路軌分叉位置附近碰撞，導致車身凹陷，事故不排除人為疏忽。東網正向港鐵及機電工程署查詢事件。

據了解，肇事的兩輛拖頭由電力驅動，平日負責將工程車由車廠拖往指定工作地點。消息指，肇事位置是於車廠內的道岔附近，所謂道岔即是指路軌轉向器，用來控制列車於路軌分叉位置駛入所需行車方向的正確路軌。由於肇事位置位於車廠內，所以當時涉事的兩輛拖頭都是由車長全人手操作，而非由信號系統自動駕駛，而且該兩輛拖頭肇事時的車速亦十分慢。

消息表示，肇事一刻該兩輛拖頭於道岔附近各自向相反方向行駛，但由於調度時出現錯誤，導致兩輛拖頭發生碰撞，車身輕微凹陷。消息指，一般而言當兩輛拖頭均需先後駛經車廠內的道岔，因為該處沒有行車信號，所以2輛拖頭的車長及車廠內的車務控制中心，必須做好配合才能預防事故發生。根據程序，先駛經道岔的拖頭，其車長必須確保拖頭已停定在指定安全位置，然後向車廠的車務控制中心匯報，以確定其後方有足夠空間，容許另一輛拖頭駛過同一道岔前往另一條不同行車方向的路軌；當中心職員收到先行拖頭的車長匯報並確定安全後，才能指示另一輛拖頭駛過同一道岔；而後駛經道岔的拖頭亦必須收到中心職員指示後，才能開車駛過道岔。

因此，事件不排除涉事的兩名拖頭車長，以及車廠的車務控制中心職員當中有人疏忽，導致第1輛拖頭未到指定安全位置，第2輛拖頭便駛經同一道岔而釀成意外。消息又指，涉事的相關人士中有人需停職候查。