港怡醫院引機械臂為病人換膝關節　落刀準減少病人再開刀機會

為提高手術準確度與安全性，港怡醫院利用機械臂技術完成該院首宗關節置換手術。新技術可讓醫生更準確計算假體植入位置，有別於以往單憑經驗來做手術。醫生稱，新技術可將假體的使用時間延長到20至30年，減少病人再開刀的機會。

51歲的方先生自2018年起右膝無力，痠痛情況嚴重，他試過走路姿勢像企鵝，每走半小時便要休息，不能駕駛電單車，以至未能應付工作。但坊間的針灸、物理治療等方法未能根治其病症，他今年3月底於港怡醫院接受用機械臂技術來做右膝關節置換手術，開刀後即日已可使用輔助器步行，留醫5天後出院，現時距離做手術已一個多月，他可駕駛電單車，走路亦正常，無感到特別痛楚。

使用機械臂進行關節置換手術，手術前會用立體三維電腦掃描病人，訂製更合適病人尺碼的假體。新技術亦可將全髖關節手術的假體放置準確度由80%提高至98%，同時減低軟組織損傷，有別於以往醫生需靠經驗來決定落刀的角度與深度。港怡醫院關節置換中心總監忻振凱醫生表示，由於假體放置準確性提高，減少耗損，病人於5年內需做翻修手術的機會由傳統技術的7%，減至新技術的3%；而且新技術可延長假體使用時間至20或30年，比現時10年長。

港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，使用機械臂進行關節置換手術，收費大約10多萬元，比傳統技術貴約4萬元，並且不納入「套餐」之內，即病人需要分項計算手術費。根據港怡醫院網頁資料，該院提供超過240個全包形式的定額收費醫療套餐，價錢已包含了病房收費、手術室收費、儀器設備費及藥費等。

港怡醫院當初承諾每年最少有51%的住院病床日數，會透過標準病床向本地居民提供套餐式收費服務。被問到相關承諾是否已達標，曾慶亷稱「仍在努力中」，即該院啟用至今4年仍未達標，但他無透露實際差距。他解釋，醫院在過去一年增設了10多個套餐，但落實承諾有一定困難，因為套餐收費對手術及療程上有一定規限，醫生或不熟悉步驟，以致推行遇到樽頸。他期望未來半年將使用機械臂的手術增至20個，屆時會有更多數據來設計合適的套餐。