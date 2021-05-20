東方日報A1：棄城避廢政　萬人爭辦良民證

港府管治無方，社會動盪不安、紛爭不斷，早前更爆出多宗變種病毒確診個案流入社區，疫情沒完沒了；眼見本港的政治、經濟、民生，統統看不到有希望有前景，不少市民深感香港無前途下，爭相移民避禍，寧到外地做「二等公民」。據警方數字顯示，今年首4個月申請俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書的個案達1.17萬宗，當中3月更錄得3,541宗申請，創下過去14個月以來的高峰。面對移民數字高企，港府亦苦無對策，坐困愁城，眼白白看着人才移民。

有剛移民外地數個月的港人批評，香港近年在政治、教育及民生等多方面日益崩壞，加上經濟發展過於單一，令人心灰意冷，看不到希望及前途，最終決定移民。

若港人打算移民，事前須向警方申請「良民證」，政府過往是根據「良民證」的申請數字和其他相關資料，來估算港人移居外地的數字。警方最新數據顯示，今年首4個月接獲11,784宗「良民證」申請個案，較去年同期的9,149宗增加28%；今年4月份錄得的3,374宗申請，較上年同期更激增90%。加上，英國近期不斷放寬以英國國民（海外）護照（BNO）移居英國的指引，這亦吸引不少港人移民英國，英國內政部去年曾估算今年將有15.33萬港人前往英國。

原本在香港開設小型營銷企業的港人Maggie指出，她今年初與丈夫一同透過BNO簽證移民英國倫敦，並於當地遙距處理香港業務。她有感港府無能，導致香港政治紛爭不斷，疫情亦遲遲未止，市民生活苦不堪言，她最終決定離鄉別井，移民至英國展開新生活。

Maggie又痛斥，香港物價昂貴，形容草根市民「無立錐之地」，而她移居英國後發現，該地超市出售的蔬菜和肉類等均便宜美味，不少人會選擇到朋友家中聚會及用餐，一般市民亦可有尊嚴地生活。惟Maggie亦坦言「不會天真地認為英國是個天堂」，該地生活節奏緩慢，工作效率也遠低於港人；但因實在看不到香港有希望，故只能選擇移民，而移居英國後，會好好了解及努力融入當地生活。

對於大批港人逃離香港，她感嘆：「或許四處漂泊真的是港人的命運」，指不少港人的祖父輩來到香港生活，以為可從此安定下來，詎料其後代又要再次各奔前程，自己每當聽聞親友打算移居外地，心裏亦萬分感慨。

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