本港疫情緩和清零可期　專家籲港府勿鬆懈大意

本港疫情持續緩和，早前被列為源頭不明個案的4歲男童，消息指經反覆檢測後顯示未有染疫，當局今日(20日)會為其驗抗體，確認是否誤判個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目表示，如檢驗後仍無發現該名4歲男童出現抗體，則個案應屬「假陽性」，代表本港連續26日無源頭不明個案，加上過去兩星期的相關個案都是隔離期間確診，不會對社區傳播構成風險，反映本港正邁向「清零」。

他承認，雖然目前不能排除有涉及變種病毒的殘餘傳播鏈，但只要做好追蹤，相信便沒有問題，唯一擔心是輸入個案壓力，由於台灣疫情爆發，陸續有人從台灣抵港，因此輸入風險仍存在，港府須密切小心。

至於本港「清零」後是否有條件與內地等商討通關，梁表示，要留意1名早前在上海確診的43歲男子，可能是本港的輸出個案，患者曾在意大利確診後抵港，要跟進他是否復陽個案、或在本港檢疫隔離期間確診，還是出社區後受感染等，如果最終確定不是社區感染、檢疫酒店亦會造成爆發等，港府可積極與內地商討通關。