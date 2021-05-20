嶺大設傑出新生計劃　DSE獲25分以上最多4年免學費

嶺南大學今日（20日）公布增設「傑出本科新生計劃」，凡於今年香港中學文憑考試（DSE）最佳5科考獲22分或以上等佳績的本科新生，新學年將自動入選該計劃，學生可保證獲得4年校內全宿、獲資助到歐洲、美加或東南亞地區作海外交流及服務研習，以及優先工作實習安排。若DSE獲25分或以上，更可獲最多4年的學費全免。

嶺大表示，為表揚2021/22年入學的傑出本科新生，首設「傑出本科新生計劃」，凡於DSE最佳5科考獲22分或以上（未經加權）、或國際文憑試（IB）達28分、或英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-level）取得3科B級或以上的新生將可受惠。DSE獲25分或以上（最佳5科和英國語文達第4級）、或IB獲32分或以上的新生更可獲最多4年的學費全免。

嶺大教務長章慧芳表示，每年高達80%的嶺大第一年學士學位課程生獲資助到海外交流或服務研習，有助擴闊國際視野和認識不同文化。嶺大亦推出「中學夥伴計劃」，大學不同的學系及部門會為夥伴學校提供一系列教與學活動，包括各種體驗課堂、科研實驗、野外考察和學術講座等，讓中學生、老師甚至家長預先了解大學的學習模式，及早為大學生活作好預備。