立會研議員衣着　不莊重可構成行為不檢　非發言時不可舉標語牌

立法會議事規則委員會正研究限制議員衣着及會議期間展示標語牌。議規會主席謝偉俊今早(20日)在會議後表示，擬分別修訂《議事規則》及《內務守則》，要求議員出席立法會會議時需要穿着商務服飾，並限制議員只可在發言時展示標語牌，議規會將諮詢全體議員意見。

就議員服飾方面，《議事規則》第42(a)列明，「議員進出立法會會場，在衣飾及舉止上須保持莊重」，但未有清楚列明標準。謝偉俊表示，全體委員傾向接受秘書處預備的方案，擬修訂《議事規則》要求議員在服飾上保持莊重，同時為令議員有標準可依，將設「負面清單」，列明有何衣着為不恰當，如運動裝、波鞋、牛仔褲等，並沒有針對性別作特別要求。

謝指有關限制只適用於周三及四的立法會會議，不適用於其他法案及事務委員會。如有議員未有遵守規則，會由立法會主席作出適當的勸喻，如不服從將會構成行為不檢，惟現時暫未決定有何後果。

另外，過去泛民主派議員經常在會議期間長期展示示威標語牌。謝表示，為修正立法會過去的亂象，改善公眾對立法會的形象，委員對修訂方向已有共識，包括議員只可在發言期間在座位上展示標語，標語不可損害大會尊嚴，或阻礙議員及主席視線。