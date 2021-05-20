膠樽回贈1毫無人吼　調查指63%支持設1元按樽費

為了提升塑膠回收量，環境保護署就塑膠飲料容器生產者責任計劃進行為期3個月的公眾諮詢，並建議市民每交還一個膠樽，便獲回贈0.1港元。有環保團體今(20日)公布調查指，有近7成市民認為回贈金額應提升至每個膠樽0.5港元以上；如政府採用按樽制，即消費者回樽時可退還按金，則有63%市民支持，並認為費用應設置每個膠樽1港元才合理。有學者指，根據外國經驗，價格設置在每個膠樽2港元才可提升回收率至90%，環保團體指，0.1港元誘因太低，政府應提升金額，才能吸引市民回收。

本港每年人均棄置逾200個飲品膠樽，惟回收率僅0.5%，環保協進會於過去1個月於網上進行調查，訪問了1,185名市民對政府膠樽回收計劃的支持度、回饋金額滿意度及市民最支持採用的回收地點等，結果發現雖然受訪者對「先收取，後退回」的按樽制與政府現時建議的回贈制支持度相若，但普遍受訪者對政府建議的每個膠樽0.1港元回饋金額認為太少，有80.1%受訪者認為回贈金額應設為0.2港元或以上，39.2%認為應設為0.5港元，28.3%認為應設為1港元。假如政府設立按樽制，更有90.1%人認為金額應是0.5港元或以上，26.9%認為金額應是0.5港元，63.2%認為應是1港元。另外，最多受訪者認選用回收點應設在居住屋苑、超市商店、商場。

香港大學生物科學學院講師陳潔茵指，研究過40個海外國家相關的回收制度，發現德國、挪威、丹麥等整體回收率達9成以上，其回饋金額多設置於2港元以上，其中挪威更把金額設於3港元，其回收金額亦有9成。她指雖然回贈金額，要配合機器放置位置與其他實際配套，但認為政府應參考海外成功例子。

環保協進會行政總監邱榮光表示，政府有必要把回贈金額提升至0.5港元以上，才可提升足夠誘因讓市民回收。他指現時政府需在全港設置60多部入樽機，但應小心考慮設置地點，放置在人流較多地方，又鼓勵業委會與管理公司在住宅範圍設置回收機，配合現時多個社區回收點，才可加大回收量。