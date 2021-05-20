稱過錯數騙網購客1.7萬元　前送貨員囚7個月

為網購平台「Big Big Shop」送貨的男子，在工作期間取得客戶資料。他被公司辭退後，向該些客戶訛稱「過錯數」，請他們「歸還」款項，成功騙取合共逾1.7萬港元。他早前已承認6項欺詐罪及1項企圖欺詐罪，今天（20日）在觀塘法院被判即時監禁7個月。

28歲被告楊泗華，報稱無業。他被6項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，指他在2020年9月8日至10月11日期間，詐騙6名女子合共17398.58港元；及在同年9月10日，企圖詐騙一名女子800港元。

辯方求情指，被告已經向所有受害人歸還款項，她們並無實際損失，而被告還押期間已經深感後悔。主任裁判官錢禮斥，被告所犯的罪行唯一只可判處即時監禁，她以9個月為量刑起點，考慮被告認罪及已經還款，酌情減刑至5個月，但由於其中2項控罪在保釋期間犯案，故裁判官最終判被告總刑期7個月。

案情指，被告犯案前在一間送貨公司工作，為網購平台「Big Big Shop」送貨，為確保送貨流程順利，他可以取得客人的電話號碼和其他資料，以確認收貨時間。2020年9月2日，有顧客投訴被告用WhatsApp短訊向他索錢，被告於翌日被解僱。同年9月8至14日，被告分別向5名女事主訛稱自己錯誤把款項轉帳到她們的轉數快戶口，涉款800至1.15萬港元不等，被告用另一張「太空卡」向她們傳送偽冒的短訊表示收到轉帳。其中4人不虞有詐，將款項「還」給被告，涉款共1.47萬港元，但另一人查核自己的銀行户口發現沒有收過相關款項，於是報警。被告因案件首次被捕後獲准保釋，但他在保釋期間又用同一手法犯案，於2020年10月3日至10月11日之間成功向另外2名女事主騙取合共逾2000港元。