疫下逾6成受訪港人失業　工會促派停工津貼助基層

新冠肺炎疫情持續逾年，嚴重影響港人就業情況。有工會定期就港人就業狀況進行調查，最新一期調查結果發現，逾6成受訪者正值失業及開工不足，更有逾3成現時失業的人表示已失業1年以上。工會認為失業情況仍然嚴峻，促政府撥出150億港元為失業及開工不足的工友提供失業及停工津貼。

工聯會於本月12至18日進行第14次本港就業情況調查，共訪問783名市民。結果發現，失業或開工不足者佔逾6成，當中不少人是做兼職、網約工或自由工作者，工作情況不穩定；同時，逾7成受訪者收入少於去年同期。調查亦指出，現時失業的受訪者中，逾3成人已失業逾年，另有3成半人最近3個月才失業。

勞工界議員陸頌雄認為，數據反映長時間失業情況仍然嚴峻，疫情隨時反彈，當局不宜過分樂觀，而打工仔受疫情影響、收入減少，當局應盡快撥出150億港元發放為期半年的失業及停工津貼，保障打工仔。他續指，不少市民因入隔離營而手停口停，建議政府讓受檢疫者獲有薪病假或設立每日500港元的檢疫津貼。

議員郭偉強則提到，調查反映不少受訪者的僱傭模式有轉變，認為港府應正視，並研究修改現時俗稱「4118規定」的連續性僱傭合約，加強對非全職僱員的保障。另外，他亦建議港府加強託管服務，確保即使未來疫情出現反覆、學校需再度停課或減少課時，已為人父母的打工仔仍可安心上班。