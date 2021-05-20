死因研訊揭梁凌杰　涉倫敦金騙案受查

2019年反對修訂《逃犯條例》示威浪潮期間，男子梁凌杰在6月15日於太古廣場外牆工程鐵架墮下身亡，死因研訊今天（20日）續訊，傳召多名證人就現場死者遺物作供。關於死者背囊內有1張保釋紙，商業罪案調查科督察何進遠的書面供詞指出，警方於2017至2018年收到多名市民報案，指投資倫敦金受騙，調查後發現2間投資公司涉案，而死者梁凌杰於其中1間涉案投資公司內任職投資經紀，涉嫌串謀詐騙獲警方准予保釋候查。

衞生署藥劑師黎名芷供稱，因應警方要求，為死者背囊中的藥丸作檢驗，指藥丸為Codipront，內含成分為可待因30毫克及芐苯醇胺10毫克，可待因屬鴉片類藥物，有止痛及鎮靜用途；芐苯醇胺則屬鎮敏感藥，Codipront主要用於止咳，副作用包括心悸、作嘔、頭暈及昏昏欲睡。涉案藥丸為1排10粒裝的膠囊藥丸，惟僅剩3粒。黎表示如果一次性服用7粒，屬嚴重藥物過量。

網絡安全及科技罪案調查科警長劉䁱暉就表示，他於2019年6月19日對死者的iPhone5、iPhone7及2部手機內的2張電話卡進行檢驗，並將當中資料燒錄到光碟上。中區警署雜項調查隊警員曾志安供稱，死者的手機在事發當日並無瀏覽紀錄，但曾於6月13日在Google搜尋「金鐘跳樓」。其iPhone5在事發當日收到多條WhatsApp訊息，但死者僅對名為「Daisy 612」的聯絡人有回覆，對其所發相片回覆指「靚靚」。事發當日早上近12時，死者iPhone5曾收到來電，是由死者iPhone7的電話號碼打來，惟來電顯示卻設置為「Hannah」及兩個心形表情符號。