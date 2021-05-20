5男女涉油麻地暴動　女生臨陣不認罪押後審

前年11月理大衝大期間，有4男1女被指在油麻地一帶參與暴動及使用蒙面物品而被捕檢控。女被告原本承認控罪，但今天（20日）她就在區域法院決定改為不認罪。因她改變答辯而需要更換法律團隊，故法官將其案件押後至6月4日再提訊。至於餘下4名男被告，則於今天起在區院受審。

5名被告依次是23歲學生勞俊坤、27歲任職地盤測量的黃新民、30歲客戶服務員連潤發、40歲地盤電工鄭信達，以及19歲女學生郭凱盈。他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在九龍彌敦道與窩打老道交界附近，連同其他人參與暴動。勞另被控未能出示身份證，而黃、連再各自面對一項在非法集結中使用蒙面物品罪。郭則再被控3罪，分別是在非法集結中使用蒙面物品、管有攻擊性武器或適合作非法用途工具及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指她管有一把多用途鉗及一罐打火機燃料。

勞除承認一項未能出示身份證明文件罪，與其他3名男被告否認暴動等罪。而郭則本來認罪，今則改為否認全部4罪，法援處需時替她另覓新法律團隊而須押後案件。控方原本希望將全部被告的審訊都押後，以免證人需出庭作證2次。但法官考慮到若將整宗案件再押後，會對4名男被告造成不公；而且審訊理應盡速進行，遂決定把郭的案件分開處理，其餘4名被告的審訊則繼續。

控方開案陳詞指，2019年11月17日有示威者佔領理工大學。警方在附近作出部署及呼籲，但仍有人前往以示支持。案發當日凌晨4時許，警方防線沿彌敦道朝旺角方向推進，至油麻地永星里附近時，數十名示威者在吉野家餐廳外以傘陣對峙，並不時投擲磚頭、汽油彈等。後約有10名黑衣示威者逃到餐廳旁後巷，警方於是前往追截。第3被告連潤發被發現站在救護站後門的一根桿後，另外勞黃鄭3名被告則被制服時圖逃走。4人其後全部被捕。控方指連在被捕後，曾向警員招認表示「我頭先同嗰班人一齊，見到警察咪走入嚟」辯方就指警員向連作出調查時並未有施行警誡，故反對將此口頭招認呈堂。