西九首席工程總監私人原因休假 傳有執法人員曾到訪其辦公室

有傳媒報道指上周三（12日）有執法人員曾到訪西九文化區管理局首席工程總監司徒澤民（Jeremy Stowe）的辦公室，他當日與執法人員離開，並於翌日（13日）回到辦公室後，就再沒有上班。西九文化區管理局回覆東網查詢時確認，司徒澤民因私人原因正在休假，但未有回應執法人員因何事到訪。

據指，前土木工程拓展署副署長、現任西九總監（工程）向玉璽已經暫代西九文化區管理局首席工程總監職務。西九文化區管理局強調，任何員工休假都不會影響管理局的運作，所有部門將會如常運作。

翻查資料，司徒澤民於2012年加入西九文化區管理局，擔任建築項目管理主管，2016年獲委任為項目監管總監，至2019年1月晉升為首席工程總監，掌管西九文化區所有項目的設計、工程及項目管理。

至於暫代其職位的向玉璽，於2017年曾署任土木工程拓展署署長，同年8月以副署長職位退休。

西九管理局一向被視為燙手山芋，財政狀況及管理情況不堪入目。政府早於2008向立法會申請撥款216億港元推展西九，但因工程延誤多年超支嚴重，預料未來3年的折舊前營運赤字達39億港元，被形容為無底深潭。而西九管理亦長期混亂，行政總裁換完又換，連續三任由外籍人士均任期未滿即請辭，前行政總裁栢志高亦提早於去年11月底離任。