勞工團體倡3年完成劃一假期　中小企指10年較易應付

勞工界爭取多年劃一勞工假期與公眾假期，政務司司長辦公室昨日(19日)表示相關的修訂條例草案已提交立法會審議，惟按政府的建議，要到2030年方能劃一假期。港九勞工社團聯會(勞聯)主席林振昇今日(20日)表示，政府打算花近10年時間逐步增加假期，時間太長，建議3年完成增加5天假期，預料大部分企業都能負擔。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則表示，堅決反對「3年方案」，認為操之過急，反而政府建議的每2年增加1日可以接受，坦言「會較易應付」。

林振昇在電台節目指，現時本港有30%勞工只有勞工假，較放公眾假期的人一年少放5日，以前線及基層的工種為主，直指他們工資本身已較低，假期還比別人少。林續指，增加的5日假期只是圍繞佛誕、聖誕及復活節的3個假期，認為增加法定假期既是上年初政府的十大民生措施之一，欲解決社會矛盾及不公平的情況，質疑「為何仍要十年？」

林強調，勞聯提出的3年方案亦是按部就班，到2024年才全部落實，相信疫情「清零」後，本地經濟發展穩定、好轉的情況下，大部分企業都可以負擔。他認為政府高估每新增1日假期令僱主需増加的開支，因為僱員放假，不代表需要招聘人頂替，可以在人手調配上處理。

劉達邦則表示，3年方案操之過急，而攤分10年每兩年增加一日，可減輕僱主負擔。他指，文職工作的確可以壓縮，但保安及清潔等工作無法壓縮，甚至需要用雙倍薪酬請人頂替，又指如果慢慢追近公眾假期，可盡量減少衝擊。劉又指，僱主主要面對金錢與人手的問題，一旦立法會建議3年內追平公假的修正案獲通過，他擔心有行業會請不到人，業內亦需要培訓人手。