油麗邨垃圾山只警告不檢控　房署管理不善　學者倡垃圾蟲掃街

油塘油麗邨早前驚現垃圾山，被區議員揭發是有無良搬運公司傾倒邨外家具及垃圾所致，惟房屋署接獲投訴後，只警告了事，未對涉事公司作任何跟進及檢控。有學者認為房署管理不善，只是警告而無跟進執法行動，明顯阻嚇力不足，一般亂拋垃圾都要檢控。他又建議效法新加坡「垃圾蟲勞改令」，要亂拋垃圾者穿上顯眼螢光背心清潔街道。

屋邨垃圾堆積問題近年屢見不鮮，今年2月剛入伙的將軍澳居屋雍明苑驚現「垃圾海」，整個道路幾乎被垃圾淹沒，數量之驚人，引起社會關注。此外，2018年東網亦踢爆多個陸續入伙的公屋電梯大堂出現「垃圾山」，如東涌迎東邨、屯門欣田邨及葵涌葵翠邨等，足見屋邨垃圾問題多年以來懸而未決。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，在油麗邨事件上，房署只警告涉事搬運公司，而無檢控，阻嚇力不足，亦有管理不周之嫌。相同事件或再重演，他認為除給予警告外，亦可把涉事公司列入黑名單，房署亦應與食物環境衞生署聯合執法，向涉事公司發告票。

他又提到，未來有不少公屋、居屋即將落成，擔心家具垃圾問題會再次上演，房署在管理上常得過且過，難免會有欠公德心的人士亂把家具垃圾及紙皮等到處拋棄。陳又稱，現時1,500港元的定額罰款，對部分人士未必奏效，建議效法新加坡就亂拋垃圾方面的做法，讓屢勸不改的慣犯，穿上螢光背心執垃圾，增加羞恥感作反省。