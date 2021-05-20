政Whats噏：11號幹線只聞樓梯響　議員批政府歎慢板

何君堯不滿政府推展工程的速度。

政府工程屢被批評慢吞吞，即使項目並非異常複雜，但動輒亦要用上十幾廿年，過去一直惹嚟議員不滿。立法會工務小組委員會今日（20日）開會，討論11號幹線（元朗至北大嶼山段）勘查研究，當局話要用4年半進行相關研究，日後興建就要用多11年時間，初步估計要到2036年先至啟用。議員何君堯聽到之後就非常不滿，鬧爆現行嘅法定程序過分冗長，要求當局盡力壓縮時間，勢要拆牆鬆綁！

政府早喺2018年5月已就11號幹線項目進行可行性研究，早前建議委聘顧問就元朗至北大嶼山段、約10.2公里嘅工程進行勘查研究，涉及約3.19億港元費用。工務小組今日開會審議有關項目，多名議員不滿2036年先通車係太遲，又擔心未能舒緩元朗嘅塞車問題。

會議間，何君堯就要求政府交代點解勘查研究要長達54個月。當局回應話，其中30個月會進行多項評估，涉及交通、環璄、航海、航空，以至土地需求同空氣動力學等各個範疇，又會進行初步設計；至於其餘24個月就涉及刊憲等工作，包括要收集公眾意見、就反對意見進行公眾解說，話係參考咗過去其他大型項目嘅經驗而訂。

之不過，何君堯就不滿勘查研究要花接近5年時間，而興建更要用上11年，話本港憑住過去多年嘅基建經驗，起嘢好似當食生菜咁容易，要求當局將兩者所需時間分別壓縮2年同6年，強調政府做工程要有野心、宏願，建議當局應整理好有需要修改法例，話立法會願意配合拆牆鬆綁。

工務小組主席謝偉銓就幫政府解釋，話有關議題涉及多個政策局，故要求出席部門交代相關資料。最終有關撥款申請喺委員支持下，將會交上財務委員會審議。

另外，工務小組同日亦通過另外2個項目，分別涉及將軍澳中醫醫院發展同成立政府中藥檢測中心，以及西灣河文娛中心、大埔文娛中心同荃灣公共圖書館嘅改善工程。