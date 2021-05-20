綠置居3437個單位市價5折推售　明起派表下周五可申請

新一期綠置居將於下周五(28日)供合資格綠表人士申請，7月或8月進行攪珠，並於今年9月或10月攪珠。香港房屋委員會今日(20日)宣布，將以市價5折推售綠置居單位，明日(21日)公開相關售樓資料簡介等，並容許公眾索取申請表，合資格人士可於下周五至下月10日遞交申請，申請費用為250港元。今期項目除包括鑽石山啟鑽苑2,112個單位，連同上一期525個貨尾單位，以及首次納入計劃的800個回收租置單位，總數提供3,437個單位。

今期綠置居中最受矚目是位於鑽石山的啟鑽苑，共2,112個單位將以市價5折推售，項目鄰近港鐵鑽石山站，交通便利。單位面積由184至481平方呎，預計最快2023年11月落成，售價由118萬至385萬港元，單位平均售價為每平方呎7,390港元。至於525個位於柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的貨尾單位，亦會同期發售。

至於首次有回收租置單位納入綠置居，數量有800個。該批回收租置單位售價將沿用現行定價機制，截至今年1月，未售的租置單位定價介乎14萬至126萬港元，僅1.5折至1.8折。