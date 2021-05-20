議助塗鴉反警字句　認刑毀還押至6.10判刑

九龍城區議員麥瑞淇的一名助理，去年深夜在何文田愛民廣場牆壁噴上咒罵警隊的字句，不久便在附近被捕，警方並在他身上檢獲噴漆。該助理今天（20日）在九龍城法院承認刑事損壞罪，另一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪則獲撤銷。法庭下令被告還押至6月10日判刑，期間為他索取勞教中心、社會服務令及青少年罪犯評估專案小組報告。

今日認罪的23歲被告麥兆基，在2020年1月開始出任愛民選區區議員麥瑞淇的助理。案情指，2020年3月2日凌晨近1時，警員在愛民廣場巡邏期間，發現一幅牆壁上，被人以啡色噴漆噴上「黑警死全家」、「黑警死光光」等字眼。警員其後在附近的愛民停車場，截獲戴着手套的被告。警員在其所穿的連帽衣袋內，搜獲內有啡色噴漆的噴漆罐。被告在警誡下，承認因不滿政府極權，而在當日約凌晨12時半犯案。

同案另一被告梁軒，則被控在同日同地刑毀屬於領展的牆壁。他今天否認控罪，辯方表示會在審訊時挑戰被告的招供詞。法庭把案件排期至7月26日審訊，預計審期2天，候審期間梁獲准保釋。