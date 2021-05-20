首季罪案較去年升2成　疫情下網絡騙案飆近3倍

澳門保安司今日(20日)公布，今年第一季罪案數字2,914宗，較去年同期增加20.8%，其中侵犯人身罪急增46%，電腦犯罪更飆升近3倍，暴力犯罪數字則減少10.1%。保安司認為電腦犯罪大幅上升，或是因疫情以來公眾的生活及消費模式發生轉變，使用互聯網的時間增多，但未能做足安全措施及加強安全意識所致。

保安司又提到，今年第一季暴力犯罪持續下降，嚴重暴力案件繼續保持零案發或低案發率的良好態勢，認為治安狀況持續保持穩定良好，但承認隨着經濟逐步復甦，出入境旅客數量增加，公眾生活習慣改變等因素，使各類犯罪的發展趨勢出現變化，未來或會對社會治安環境產生一定影響。

此外，廉政公署亦發表年度工作報告，去年共接獲479宗投訴及舉報，連同反貪局及行政申訴局均有介入，或由司法機關主動立案交廉署偵查的個案合計491宗。當中送反貪局跟進的有105宗，送行政申訴局有282宗；至於因事實不清、資訊嚴重不足，不具立案條件而直接歸檔的有100宗，4宗因明顯屬其他機關職權而轉介相關部門。

廉署報告表示，去年收到的匿名投訴或舉報的比例較過往有所減少，僅佔總體投訴舉報的34%，較2019年的54.6%下降超過2成，實名投訴舉報佔近6成，可見市民具名投訴舉報的意識正逐漸增強。廉署稱已整合投訴管理系統，優化投訴渠道，提倡透過電子方式投訴舉報，以進一步達致便民及提升效率。