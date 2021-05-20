六旬翁認非法集結　聲稱到場勸示威者回家

前年11月在中環有市民發起「和你Lunch」示威活動，一名聲稱懷疑患有認知障礙症的六旬男子，涉嫌在現場與示威者對話，及斥責清理路障人士，被控以一項參與非法集結罪。案件原定今天（20日）在東區裁判法院開審，被告在開審前認罪，指自己只是以慈父心態勸示威者離開，惟裁判官鄭紀航不同意辯方說法，認為若果被告勸示威者離開，「佢都有份畀人打㗎喎」，直指這是違反常識，表明不接納辯方說法。案件押後至明天（21日）判刑。

被告梁榮光（67歲）現時報稱退休人士，案發時則從事電子零件貿易工作。控罪指稱他於2019年11月18日，在中環與其他不知名的人參與非法集結。案情指，當日下午約有200名示威者在中環畢打街一帶堵路。下午2時許，被告身穿西裝、戴着口罩、手持行山仗，在示威前線與數名人士交流，並斥責清理路障的途人「呢度香港嚟㗎！Get out啦！X街！」及「走啦！有狗嚟喇！」被告被捕時被搜出望遠鏡、護目鏡等物品。

辯方律師求情時指，被告當日在中環上班，午飯期間見到街上有很多年輕人，便上前與他們交談，懷着慈父心態勸他們「返屋企」。被告不想被傳媒拍攝到容貌，便戴上口罩；加上他膝蓋有傷，剛完成手術，所以便帶上行山杖。辯方又指，被告的表達能力及理解能力差，懷疑患有輕至中度的認知障礙症，更因本案而患上焦慮症及適應障礙症，加上他本身患有幽閉恐懼症，擔心定罪後會遭單獨囚禁，故時常失眠。被告表示自己過去沒有參與示威活動，被捕後已感到十分後悔，冀法庭輕判。