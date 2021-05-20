本港餐廳9成鰻魚屬瀕危物種　環團促政府打擊非法貿易

港人愛吃鰻魚飯，但世界自然基金會香港分會（WWF）的DNA調查研究發現，在香港餐廳出售的鰻魚產品中，約9成為極度瀕危或瀕危物種！在所有收集的樣本當中，接近一半為極度瀕危的歐洲鰻鱺（Anguilla anguilla），反映本港鰻魚供應鏈中有機會牽涉日趨猖獗的走私活動，WWF促請政府打擊非法野生生物貿易。

WWF於去年5月至6月期間，隨機抽選本港80間持牌壽司餐店的鰻魚產品（包括鰻魚柳和壽司），委託香港大學進行DNA測試。測試發現，在80個測試樣本中，有36個樣本（45%）為極度瀕危的歐洲鰻魚，另外29個樣本（36%）和5個樣本（6%）分別為美洲鰻魚和日本鰻魚，兩者均為瀕臨滅絕品種。

WWF野生動物保育經理陳悅珊指出，歐洲鰻魚被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄二，並受《保護瀕危動植物物種條例》的法律約束，表示物種出口時須申請許可證，進入香港境內時亦須經獲政府授權人員查驗方可進口。

陳指，是次調查的鰻魚產品中接近一半被驗出為歐洲鰻魚，意味着市面上一半的鰻魚銷售有機會涉及非法貿易，情況令人擔憂。她促請商舖應停止售賣瀕危鰻魚，並改善採購政策，業界有責任監管和確保所供應食品為合法來源，提高整個供應鏈的可追溯性。同時，香港政府必須加強商品編碼系統，以收集有關鰻魚貿易的準確數據。