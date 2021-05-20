失業率稍跌至6.4%　仍有近25萬失業大軍

本港疫情有回穩趨勢，最新失業率稍有回落至6.4%。政府統計處今日(20日)公布，今年2至4月，經季節性調整的失業率為6.4%，較1至3月的6.8%下跌0.4百分點；就業不足率亦由3.8%下跌0.5個百分點至3.3%。而失業人數及就業不足人數亦告下跌，分別減少1.23萬及2.18萬人，至24.75萬及12.66萬人。

按行業分析，大多數經濟行業的失業率均有下跌，其中與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的最新失業率為9.9%，較今年1至3月的10.7%下跌0.8個百分點；建造業亦下跌0.6個百分點至10.9%。

總就業人數方面，今年2至4月的總就業人數為約362.2萬人，較1至3月的361.4萬人增加約7,900人；同期的總勞動人口則由約387.3萬人下跌至約386.9萬人，減少約4,400人。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着本地疫情減退，勞工市場近期有所改善，但考慮到許多勞工密集行業的業務收益，仍然遠低於衰退前的水平，勞工市場需更久才能達致更顯著的復甦。他又稱，若本地疫情持續受控，勞工市場壓力可在未來一段時間逐步紓緩，社會必須齊心協力令疫情受控，才能創造更有利的條件，來恢復以消費者為導向及與旅遊相關的活動。政府會繼續密切留意相關情況。