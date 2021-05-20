涉收9.8萬賄款助買優惠機票　3名國泰機艙服務員遭起訴

廉政公署今日(20日)落案起訴國泰航空3名前任及現職僱員，控告她們涉嫌收受賄款共逾9.8萬港元，以提名1名女子及其朋友為3人的同行旅伴，利用員工福利購買機票。3名被告已獲准保釋，將於下周二(25日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

其中一名被告劉靜雯(34歲)為國泰航空有限公司前艙務長，被控4項串謀使代理人接受利益罪名；另2名被告李仲輝(26歲)及王愛婷(31歲)，則為國泰航空現職及前機艙服務員，分別被控與劉串謀干犯其中2項控罪。

其中兩項控罪指劉靜雯涉嫌於2018年1月1日至2019年2月20日期間，先後兩次與一名女子一同串謀，使劉在無合法權限或合理辯解下，分別接受約2,600美元(約2萬港元)及至少1,500美元(約1.2萬港元)，作為劉提名該女子為其同行旅伴的誘因或報酬。

另1項控罪指劉靜雯及李仲輝涉嫌於2018年12月17日至2019年6月19日期間，與上述女子一同串謀，使李在無合法權限或合理辯解下，接受約5,000美元(約3.9萬港元)，作為李提名該女子一名朋友為其同行旅伴的誘因或報酬。餘下一項控罪指劉及王愛婷涉嫌於2019年1月3日至23日期間，與上述女子一同串謀，使王接受約3,500美元(約2.7萬港元)，作為王提名該女子另一名朋友為其同行旅伴的誘因或報酬。

國泰航空因3名被告的計謀而遭受經濟損失逾116萬港元，當中涉及75程機票。根據國泰航空的「Companion Travel Scheme」計劃，每名僱員均可提名一名伴侶、兄弟姊妹、家人或朋友為其同行旅伴，獲提名人士可憑優惠價購買國泰航空及其夥伴航空公司的機票。國泰航空禁止其員工透過提名他人為其同行旅伴而收取利益。