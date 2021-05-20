教師語文能力評核結果出爐　逾半準英文教師寫作能力不達標

教育局今日(20日)公布，本年度教師語文能力評核中，英國語文科有逾半準教師寫作能力不達標，而閲讀、聆聽、口語能力則有逾70%達標。教育局每年舉辦教師語文能力評核，考核準英文科或普通話科教師的語文能力，考生包括公眾人士及任教其他科目的教師。

教育局表示，參加2021年1月及3月舉行的教師語文能力評核(筆試及口試)的考生，將於明日(21日)起收到香港考試及評核局寄出的成績通知書。本年度共有1,326名考生參加英國語文科評核，有73.1%考生閲讀能力達標；48.5%寫作能力達標；81.1%聆聽能力達標；71%口語能力達標。

而普通話科評核則有1,356名考生報考，其中64.6%聆聽與認辨能力達標；65%拼音能力達標；76.4%口語能力達標。

此外，教師語文能力評核也涵蓋「課堂語言運用」，任教相關語文科目的常額教師須在第一年內達到有關語文能力要求。受疫情及暫停面授課堂的影響，教育局已將2020/21學年的限期順延1年。在可行情況下，考評局將最早今年8月發出成績通知。