基金申覆核促公開失德教師資料　高院押後判

一間基金於去年就教師專業失德的個案，要求教育局披露涉事教師的身份、任教學校、及教育局跟進行動等資料，但遭教育局拒絕。該基金認為教育局局長楊潤雄的決定不合理和法律上犯錯，遂入稟高院申請司法覆核，要求法庭下令教育局向其披露相關資料。高院法官周家明今日（20日）開庭聽取基金及教育局雙方陳詞後，決定押後裁決。

提出司法覆核的基金今日由資深大律師代表陳詞。大律師指本案涉及公眾利益，家長有權知悉涉事教師的身份及其受僱學校的名稱，以決定子女是否適合繼續在相關學校讀書。據教育局於兩周前向立法會呈交的文件顯示，截至去年12月，局方共接獲269宗教師專業失德的投訴，經調查後，其中160宗指控成立，3名教師被取消教學資格。部分被裁定專業失德的教師涉及違反《港區國安法》、散播港獨訊息、在社交媒體上發表不當言論、煽動仇恨、貶損學生對國家的認同等。

大律師指，教師工作不但影響學生個人成長，更影響社會及國家未來發展，但局方卻以避免造成標籤效應、學校受壓及破壞局方、學校與教師互信等理由，拒絕公開有關資料。局方亦錯誤解讀《公開資料守則》與《個人資料（私隱）條例》，聲稱未經第三方和涉事教師的同意不可披露資料，但大律師認為，局方根本未履行責任，去徵詢涉事教師及投訴人的意見，便先行假設對方會拒絕披露資料。局方一方面向立法會承諾增加透明度，一方面拒絕公開資料，做法矛盾。

教育局一方則指，基金一方要求披露的資料範圍很廣，雖然學校名稱本身不構成個人資料，但公開涉事學校的名稱對學校也會造成不公，令它們被標籤，因被裁定失德的教師可能已不在職；而公開學校名稱亦很容易讓公眾查出涉事教師的身份，特別是現時「起底」風氣盛行，從這個層面來看，公開學校名稱就可能違反《個人資料（私隱）條例》下的保密原則。