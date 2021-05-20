網台主持否認禁聚令　裁判官質疑控方無考慮防疫距離

人稱「霸氣哥」的網台主持曾建峯、2名網媒女記者及1名女子，被控去年勞動節在沙田新城市廣場的示威活動中違反禁聚令，案件今天（20日）在沙田法院開審，但控方在開審前撤銷針對3位女被告的傳票，只檢控「霸氣哥」一人，裁判官彭亮廷聽取所有證供，押後至下週一（24日）裁決。

控方指被告曾建峯（45歲）故意參與當日的示威，與在場其他示威者有共同目的，若依賴作供警員證供，被告有份參與及不願離開現場，已經構成罪行。裁判官質疑指「唔洗理距離？Even隔咗樓層？」辯方則強調被告遭票控時，其方圓8米沒有其他人，而當日警方封鎖線內也無其他人被票控，可以推論被告附近沒有聚集發生。

曾建峯被控於2020年5月1日，在新城市廣場一期3樓中庭無合法權限或合理辯解下參與受禁群組聚集；其餘3名女被告分別是梁凱敏（27歲）、連穎茵（21歲）及楊秋琪（55歲），梁、連2人是網媒記者。她們原本被控於同日在一期3樓328號MARC JACOBS店外聚集。楊獲撤控後，法庭下令控方支付訟費給她。

被告曾建峯自辯稱，當日在新聞片段見到大批警員以防暴裝束高調進入商場巡邏，他認為商場內有「一家大細」、購物消閑人士，警方的做法並不合適，故前往商場的3樓中庭，與站在上層的警員議論，他強調自己身邊沒有其他人，他亦沒有叫口號、唱歌、或參與現場一切活動，但站在4樓的警員沒有對他的質詢作出回應。後來，有另一隊防暴警察警告他「行為不檢」，被告想與警察理論不果，更被警方包圍，他表示當時有警員想拉扯及制服他，但他強調自己並無任何肢體動作。最終警方向他發出禁聚令傳票。

控方質問被告的出現，是否增加了聚集的風險，被告則回答警方的出現才是增加了市民從警員身上感染的風險。他強調當時只想著現場人士的人身安全，擔心警察執法不公，並指他的出現只令警員及記者聚集，不過記者當時也站得較遠。