通關有望　近4成受訪港人首選赴內地澳門　半數人不接受隔離

封關、外遊難的困境有望紓緩，香港旅遊業議會舉行的疫後旅遊意見調查顯示，受訪市民最重視安全外遊，若恢復出行，34.8%受訪港人想到內地、澳門等；34.4%人想往東南亞。約有一半受訪者不接受在目的地及回港後須隔離。旅議會表示，旅遊業復甦初期，旅客料會避免到較受疫情影響的目的地旅遊，也會避免乘坐較長途飛機。

旅議會聯同匯眾展覽服務有限公司(香港國際旅遊展(ITE)(休閒和商務會獎旅遊展的主辦機構)，於上月30日至本月7日期間進行了網上問卷調查，調查市民對疫後旅遊的意見，共有1,394份回覆。

調查發現，有66%人會在旅遊限制撤銷後半年內恢復外遊，當中有18%人更表示會在撤銷限制後1個月內便出遊，但有34%人則較為保守，指在旅遊限制撤銷後7個月至1年後才會外遊。旅遊預算方面，52.8%人表示不會減少，甚至會增加。

調查亦肯定受訪者外遊的首要考慮是安全，有逾4分3的受訪者（76%）願意為安全旅程而付更多旅費。對於外遊要接受新冠病毒檢測一事，超過7成的受訪者接受每周進行最少一次檢測。

調查結果又指出,本地旅客會選擇較安全和短途的旅遊目的地,最受歡迎的目的地是內地、澳門、台灣及東南亞，其中34.8%人選擇往中國內地、澳門及台灣；34.4%選擇東南亞；14.9%選擇東北亞；8.2%人選擇往北美洲、歐洲；6.5%人選擇澳洲、新西蘭及南太平洋；至於南美洲、非洲及中東則最少人選擇，只佔1.2%。