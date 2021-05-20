國泰稱未來或無法為不打針空姐安排航班　員工轟言論涉威脅

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其集團去年領取港府近300億元公帑救亡後，仍未能扭轉虧蝕命運，近期屢向員工「開刀」，包括推出被嘲為「瘦雞餐」的自願離職計劃等。國泰今(20日)向員工發出內部通告，指「按現時營運方式，明顯地在不久之後，公司將無法為未打針的機組人員持續安排航班執飛」，有現職員工炮轟有關言論是威脅，擔憂不打針會被解僱。工會證實事件，促資方尊重員工選擇，不應作任何施壓。

消息指，國泰機組人員總經理Alex McGowan向空中服務員發出內部通告，指出近期新加坡、台灣及日本疫情升溫，歐洲更出現變種病毒株，反映仍未戰勝疫情，認為接種疫苗是放寬檢疫限制、通關及幫助公司復甦的最佳方法。而公司現時有近3,500名空中服務員接種疫苗，當中約2,000人已完成兩針，有關比例雖高於全港市民的接種比例，但人數仍不及整體的一半。

Alex McGowan又指，港府早前宣布已打針的機組人員，可獲放寬檢疫限制，將令公司有能力在下月起執飛更多航班。他續指，從英國倫敦抵港的定期客運航班，以及未來的旅遊氣泡，均需由已接種兩針疫苗的機組人員執飛，相信隨着未來恢復更多地點的航班，「愈見清楚的是機組人員必須接種疫苗，才可執飛該些航班」。

他續指，按現時營運方式，不久後或無法為未打針的機組人員持續安排航班；而考慮到招募和培訓已打針的替換員工所花費的時間，相信把打針列為繼續僱用員工的先決條件，有關趨勢愈來愈明顯。

國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍指出，不少員工收到通知後感到憂慮。她指，對於是否打針，每位員工均有不同考慮，包括個人健康等，促資方尊重員工選擇，不應向他們施壓。

國泰回覆東網查詢時證實，相信很快將無法繼續為未接種疫苗的機組人員持續安排執勤，打針或成為駐港機組人員繼續執勤工作的要求；而打針料將成為機組人員受聘在國際航班執勤其中一項先決條件。國泰又指，明白是否接種疫苗最終是員工的個人決定，但稱有責任保障員工和顧客安全和健康，必須讓乘客安心。