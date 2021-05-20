4歲男童證屬確診　袁國勇料早前已感染或雙重病毒感染致干擾

早前一名屬源頭不明的確診4歲男童的樣本經當局反覆檢測後，今日(20日)證實沒有驗出病毒，亦沒有抗體，本稱會剔出確診個案。男童的樣本檢測為金域檢驗負責，並由政府化驗所確認。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今午到金域化驗所及政府化驗所視察，了解化驗過程是否有異常。他視察後透露，患者是真確診個案，但有兩種可能性，包括他早前已感染，或有兩種病毒同時感染，致病毒雙重感染引起的病毒干擾。

袁國勇指，今次進行調查是因為其所有接觸者未有任何人確診，患者及其接觸者均沒有抗體，而病人入院前有發燒、喉腫、鼻水等病徵，然後出皮疹才退燒，而新冠病毒感染少有出皮疹的情況，相關線索令人懷疑是假確診（即假陽性）。他又指，到訪金域化驗所及政府公共衞生化驗所視察後，看不到有任何污染的漏洞，港大以病人樣本進行兩個病毒測試後，結果均顯示有病毒，換言之，今次病人樣本是真陽性，而非假陽性。

他解釋，相關情況有幾種可能性，第一是患者可能今年1月，石硤尾白田邨出現群組感染時已染疫，但無病徵，研究指19至20%沒病徵人士感染後不會出現抗體，但呼吸道樣本仍有病毒殘餘，可維持2至6個月。另一可能是，病人可能有兩種病毒同時感染，致病毒雙重感染引起的病毒干擾，令新冠病毒繁殖壓低，所以其病毒量低，以及抗體出現推遲。他指，為謹慎起見，仍會將個案當成真確診個案處理。