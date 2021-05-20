規劃師學會建議引入全新土地用途類別　營造家居辦公室環境

新冠肺炎疫情肆虐逾一年，規劃師學會今(20日)指打算邀請一些年輕規劃師注入新思維，於密集的旺角或油麻地地區物色一些地方作試點，例如拆除路邊咪表及騰出部分舊區樓層，改作公共空間，同時研究引入全新土地用途類別，營造合適的「家居辦公室」環境，迎合社會新常態發展。

規劃師學會副會長盧惠明指，學會留意到公共空間的設計有發揮空間，為此成立工作小組探討。他續稱，學會正計畫邀請小組中年輕規劃師在密集的旺角或油麻地地區，物色地方作試點，刺激市民思考。他稱，目前不少市區道路狹窄，泊滿車輛，認為可研究在行人流量較高的街道，取消和拆除路邊咪表，藉此擴闊行人路，並容許其在繁忙時間供貨物上落，以新思維提供較適合的步行環境。

盧又認為毋須拆卸整幢舊樓進行重建，指出可考慮讓舊樓只騰出部分樓層，然後進行復修，作為其他用途，借此降低城市密度。此外，他又指「在家工作」已成生活新形態，並促請政府從城市規劃着手，研究引入全新土地用途類別，讓劃入有關範圍的每個單位可同時用作日常生活和工作，締造合適的「家居辦公室」環境，配合未來的社會轉型。他又建議選取商業或工業地區的邊緣位置率先試行，釋放有關地帶的發展潛力。