近7成市民同意推行垃圾徵費　機構促在本立法年度內通過草案

垃圾徵費醖釀多年仍未落實，思匯政策研究所於今年1月委託香港民意研究所，就《都市固體廢物收費條例草案》意見訪問逾千名市民，民意調查結果於今（20日）發表，結果發現近7成受訪者同意實施都市固體廢物收費草案，研究機構促請立法會於今屆會期完結前通過草案。

思匯政策研究所的調查結果顯示，近7成受訪者表示接受草案建議，將固體廢物定於每公升 0.11港元的徵費水平，同時預計一個3人家庭平均每日須支付1至2港元的費用，另有逾5成受訪者認為該法案有助減少廢物。

研究所又稱，早於十多年前政府已提出透過都市固體廢物收費以減少固體廢物量。惟根據2019年政府的統計數字，人均固體廢物棄置量仍達每日1.47公斤，嚴重偏離《2013-2022年廢物藍圖》中的減廢目標。

研究所認爲，調查結果反映香港各界對落實都市固體廢物收費意見正面，並建議政府應增進與業界合作，建立透明、可信性高的回收和減廢方案；又指若草案未能在本立法年度內通過，香港的廢物管理策略將會受重大挫折，令社會更難達到未來的減癈目標，並需要依賴厭惡性的措施來解決迫切的問題。