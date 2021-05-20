上海確診港男2月曾在意大利染疫　當局指有機會屬復發個案

本港近日有一名43歲意大利返港男子北上後，於內地驗出確診，令人關注是否屬本港輸出個案。衞生防護中心今日(20日)表示，該男子於意大利2月確診後已康復，目前仍在調查是本地或外地感染，但有機會屬復發個案。為審慎起見，其曾入住過的天水圍海逸酒店已納入強制檢測。

衞生防護中心指出，該名男子本周日(16日)發燒，於上海機場驗出確診，他的病毒量及抗體水平仍待化驗。他於意大利任職汽車設計師，2019年起居於意大利，去年2月在當地確診，其後康復。他上月22日陪同家人抵港，其後飛往上海。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，目前仍不能排除有涉及變種病毒的殘餘傳播鏈於社區潛藏，要跟進該名男子是否屬二次感染個案，或本港檢疫隔離期間確診等，若屬本地感染，要盡早截斷傳播鏈，以免疫情反彈。他又指即使有殘餘傳播鏈，但只要做好追蹤，相信便沒有問題，唯一擔心是輸入個案壓力，由於台灣疫情爆發，陸續有人從台灣抵港，因此輸入風險仍存在，港府須加倍小心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦表示，該名上海確診的港男曾在上月22日至本月12日於西營盤華美達酒店檢疫，當時港府仍未加強酒店檢疫措施，擔心有關個案可能屬「走漏」個案；另一可能性是該男子於酒店檢疫時受感染，若情況屬實，當局應進一步追查傳播源頭。