醫管局：部分新冠肺炎康復者出院後出現抑鬱或焦慮症狀

新冠肺炎確診者獲得治療後出院，仍要作不同的跟進。本港累計有約1.1萬名新冠肺炎患者康復出院，患者出院後2至12周需要覆診跟進。醫院管理局九龍西醫院聯網部門經理(臨床心理科)胡潔瑩表示，早前向190名出院病人進行問卷篩查，發現約有22%病人出現持續的抑鬱、焦慮症狀，較多為女性及40歲以上人士，當局會根據情況為病人作跟進及情緒支緩。

胡指，患者出院時，九龍西醫院聯網的醫院會詢問18歲或以上，並屬香港居民的病人其意願，了解他們是否願意日後跟進其心理狀況。在去年2月至今年4月，有595名病人表示願意進行篩查，最後有190人回覆及接受篩查。

當局以3份標準問卷作評估，包括評估其抑鬱、焦慮、創傷後壓力症的問卷。調查發現，他們的平均住院日數為14日，而當中約有36%人認為患上肺炎對生命安全構成威脅的程度，達中度至極度嚴重；整體約有22%病人出現持續的抑鬱、焦慮症狀。胡指，會向有需要患者提供臨床心理服務。

她表示，曾有一名女病人在深切治療部治療期間出現幻覺，覺得被人迫害，就算病情改善，轉到普通隔離病房，甚至出院後仍有鬱結，後來在院方接觸後，令她了解到現時處於安全的地方，多與他人分享及與人接觸，情況有改善。

另外，該局臨床傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢指，瑪嘉烈醫院跟進的約1,300名病人當中，已為約16%人檢查肺功能，其中有46%人出院3個月後，擴散肺活量仍低於正常水平，有16％人出院9個月後，肺功能仍未回復正常，持續出現呼吸困難和疲勞等症狀，影響生活。