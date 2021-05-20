政Whats噏：鍾錦麟辭任留空缺　西貢區會擬火速選舉正副主席  

47名泛主派人士因組織或參與去年民主派「35+」初選涉違港區國安法被捕，其中被還押嘅西貢區議會主席鍾錦麟，早前已宣布退出新民主同盟，並辭任區議員職務。不過喺鍾錦麟尚未正式請辭之時，同區嘅泛民區議員已經密謀上位，依家終於等到鍾辭職，梗係急不及待安排時間，選主席及副主席啦！

鍾錦麟現正被還押，佢於本月10日透過社交平台宣布辭去西貢區議員及區議會主席職務。而僅僅4日之後，即係本月14日，當區區議員已經收到補選消息，儘管由副主席周賢明接任主席係順理成章，但形式上都要就填補主席空缺而進行選舉，因此將於下周二(25日)社區營造及社會創新委員會會議之前，會加開15分鐘特別會議進行補選主席。

至於周賢明接任主席之後，所留下嘅副主席空缺，則定於下周五(28日)進行選舉。早前已有指陸平才、呂文光及陳緯烈等人已經對副主席一位虎視眈眈，究竟最終副主席花落誰家？到時就會揭曉啦。但有指今次選出嘅主席同副主席，任期到底有幾耐，就仍然未有定案。其實鍾錦麟都只係辭職無幾耐，又正身陷牢獄，但一班泛民兄弟竟立刻「爭櫈仔」，唔知佢哋有冇感到汗顏呢？