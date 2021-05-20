教育局年半接32宗校園欺凌投訴　當中13宗涉學生疑被教師欺凌

教育局今(20日)回覆教育事務委員會時表示，由2019年7月1日至去年12月31日期間，共接獲32宗校園欺凌的投訴及舉報個案，當中包括25宗就社會動亂事件衍生懷疑欺凌警員子女的投訴及表達不滿個案，而當中涉及學生懷疑被教師欺凌有13宗。

教育局指，學校已根據教育局有關處理校園欺凌的指引處理這些個案，照顧涉事學生情緒及為他們提供適切輔導，並向家長交代事件。經調查後確立的投訴個案，學校已對涉事教師／學生採取紀律行動，而教育局也對涉及老師的個案進行跟進調查及採取行動。

對於涉及教師的操守，教育局已提醒學校作為教師的僱主，有責任監管轄 下教師。若證實教師有專業失德或行為不當的情況，學校應依據《僱傭條例》、《資助則例》以及與教師簽訂的僱傭合約條款，按校本機制採取適當的紀律行動。若投訴涉及教師涉嫌專業失德(例如涉嫌欺凌學生)，教育局轉介投訴予學校時，會要求學校完成調查後向局方提交調查報告。

就確立的個案，教育局依據《教育條例》及從教育專業角度出發，根據所掌握的資料，全面審視個案的內容。教育局常任秘書長在考慮個案後，如認為該教師不再是出任教員的適合及適當人選，會根據《教育條例》取消其教師註冊。如個案未至取消註冊的程度，常任秘書長亦可按個案的性質和嚴重性，對有關教師作出不同程度的跟進行動，包括勸喻、警告或譴責等，讓有關教師知所改善。