指定檢疫酒店增至31間　新增銅鑼灣頤庭酒店

政府今(20日)公布第四輪指定檢疫酒店的名單。新一輪共涵蓋31間酒店，提供約8,500間不同種類和價格的房間，其中新增了銅鑼灣頤庭酒店，合約期由下月20日至8月31日。政府可在有需要時調整這一輪指定檢疫酒店所提供房間的數目。

政府於本月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第4輪指定檢疫酒店。我們共收到48間酒店的申請。

經評估後，政府揀選了31間作為第4輪指定檢疫酒店，供從內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住。名單中包括30間屬第3輪指定檢疫酒店。

因應市場需求，政府在新一輪會繼續安排較多提供較低房價的酒店。其中提供房價500港元或以下房間的酒店由13間增至17間。

政府指，為進一步加強外防輸入，減低抵港人士與本地社區接觸，政府已於去年12月22日正式全面實施指定檢疫酒店計劃及指定交通計劃，規定所有從指明地區抵港人士必須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。第1輪及第2輪指定檢疫酒店計劃均涵蓋36間酒店，並已分別於2月19日及4月20完結。第3輪指定檢疫酒店涵蓋30間酒店，並將於6月19日完結。