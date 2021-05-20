8地方納入強制檢測　早前涉變種病毒深水灣泳灘再上榜

再多8個地方納入強制檢測公告，因早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，香港深水灣泳灘屬再次檢測的指明地方，任何在今年4月25日、4月30日、本月1日或2日，曾身處上述地點超過一小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於5月23日或之前接受檢測，受檢人士若在本月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，香港中西區薄扶林道89號寶翠園第1座屬非本地確診人士曾居住的地方，任何在本年4月22日至5月20日期間，曾身處上述地點超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於下周日(23日)或之前接受檢測，若在本月18日至20日期間已檢測，會視為已遵從強檢公告規定。

由於6間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，亦被納入強制檢測公告，任何在本月7日至20日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於下周日或之前接受檢測，地點包括：香港新界天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼兒園、香港新界將軍澳和明苑和逸閣(A座)地下青衣商會將軍澳幼稚園、香港九龍樂富橫頭磡邨宏祖樓地下禮賢會樂富幼兒園、香港新界大埔富亨邨第1期天主教聖母聖心小學、香港九龍九龍城延文禮士道39號九龍塘天主教華德學校、香港九龍九龍塘基堤道4號聖羅撒學校。受檢人士若在本月18日至20日已檢測，會視為已遵從強檢規定。

如曾身處香港新界天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下神召會禮拜堂天澤幼兒園、香港新界將軍澳和明苑和逸閣(A座)地下青衣商會將軍澳幼稚園、香港九龍樂富橫頭磡邨宏祖樓地下禮賢會樂富幼兒園的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於下周二(25日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。