東九龍總區啟動｢護動校園計劃｣  委任112名學生為動物大使 

殘酷對待動物事件時有發生，警方推出動物守護社區大使計劃，以加強保護動物相關宣傳及教育工作，而東九龍總區防止罪案辦公室昨日（20日）正式啟動「護動校園計劃」，委任了14間區內中小學為「動物守護先鋒學校」，以及112位學生為「動物守護學生大使」。

東九龍總區指揮官呂錦豪昨為14間中小學代表頒領委任證書，所有學校將在校園內成「動物閣」，以張貼與動物福祉相關的資訊作教育用途，以將守護動物訊息帶進校園。除了學生大使外，警方亦特別委任4種不同動物，出任守護動物的宣傳大使一職，包括一隻來自流浪狗收容中心的唐狗「仔仔」、一隻拉布拉多導盲犬「Victor」、一隻蘇卡達象龜「菠蘿包」和一隻鬃獅蜥蜴「獅子王」。

呂錦豪表示，感謝多間學校湧躍參與計劃，期望能達致宣揚愛護動物訊息，亦帶出珍惜生命觀念。典禮結束後，一眾新委任的動物大使帶同自己寵物與在場人士見面，呂錦豪更在學生介紹下親自手抱一隻南美洲巨蜥「紅卜卜」，以及鬃獅蜥蜴「獅子王」。

動物大使領導員與警方和校方分享動物大使的生活點滴和特別經歷，例如拯救流浪狗的經驗、被遺棄並受傷犬隻的復康過程、導盲犬日常在社區內可能遇到的困難等，藉此加強各人的同理心及保護動物的使命感。