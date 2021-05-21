深水埗住宅變百家樂賭檔　警拘10男女

深水埗警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨晚(20日)7時許展開代號為「虎撲」的行動，突擊搜查長沙灣道189號一住宅單位，搗破一個懷疑非法網上百家樂賭檔。

行動中，一名姓陳(63歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」被捕，一名姓劉(22歲)男子，則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。另外，兩名男子及6名女子(29至59歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。

行動中，警方檢獲兩部電腦主機、7部電腦屏幕、一塊百家樂賭枱卡板、約1萬港元賭款及約7萬元籌碼。所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，且疫情反覆，近月更有變種病毒襲港，幸本港新冠肺炎疫情近日有所緩和。期間有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。