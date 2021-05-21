Dr.東：炎夏慎防熱衰竭　頭暈作嘔皮膚濕凍　宜到陰涼處休息

炎炎夏季將至，烈日當空下市民容易出現熱衰竭，感到頭暈、皮膚濕凍或疲累，嚴重時會演變成中暑，需送院治療，甚至可能死亡。醫生提醒，熱衰竭及中暑均為不可忽略的警號，市民如果因過熱而開始出現熱衰竭，可先到陰涼地方休息，更換較清爽衣物並補充水分，假如仍無改善就應召救護車入院求醫，切勿輕視。

急症科專科醫生林俊華表示，一般熱衰竭的早期病徵主要有皮膚濕凍、大量出汗、頭暈、感疲累、作嘔作悶等；若患者出現神志不清、不省人事、體溫高於攝氏40度、皮膚乾燥發紅等則已有中暑迹象，屬嚴重的熱傷害。

熱衰竭可分為運動性及非運動性，運動性多指因運動，例如行山而發病；非運動性則通常出現於長者、兒童及長期病患者等人士，他們因為不能正常控制自己去補充水分而導致熱衰竭。林醫生特別提醒市民，部分藥物容易令熱衰竭出現，例如利尿藥物、抗組織胺藥物、抗膽鹼藥物、精神科藥物和心臟科藥物等；而酒精和咖啡因亦會加快人體新陳代謝，容易導致熱衰竭。

若市民出現以上熱衰竭徵狀，林醫生建議可將冰袋放於腋下、腹股溝、頸部或頭部來幫助散熱；或可利用噴壺噴濕身體，以蒸發方式幫助減低體溫；亦可把患者移到陰涼地方，減低太陽的直接照射，並用風扇來增加風力對流，助患者散熱。若患者中暑並不省人事，則不可餵其喝水，而應盡量讓其側身，避免其口部分泌物阻塞氣道，並應盡快召救護車送院求醫。

林醫生提醒市民預防勝於治療，炎炎夏日下，做運動應量力而為，盡量避免於中午太陽猛烈時運動，衣服以清爽為主，切勿等口渴才補充水分，應多喝水和補充電解質，而長者、長期病患者、兒童和戶外工作等高危人士更應多加注意。