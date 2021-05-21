東方日報A1：通關差一步　救市睇呢鋪

新冠肺炎為禍本港近一年零五個月，在政府防疫工作一再「甩漏」、錯失多個扭轉良機後，香港與內地「封關」狀況持續超過500日。近27日來本港疫情緩和，若非4歲童個案，今日或已錄得連續28日沒有本地不明源頭感染個案的紀錄，公務員事務局局長聶德權昨日於電台透露，港府正與內地商討盡快為通關踏出第一步。據悉，港府期望7月1日香港回歸紀念日前傳來通關好消息，但料獲放寬檢疫安排進入內地者必須是已接種兩劑新冠疫苗人士。有專家指過去兩周本港的相關個案都是隔離期間確診，不會對社區傳播構成風險，反映本港正邁向「清零」，港府可積極與內地商討通關，商界人士則希望港府率先與大灣區縣市研究「疫苗通行」；亦有學者倡政府不要將通關與打疫苗掛鈎。

政府消息指，本地新冠疫情好轉，正向中央提出與恢復通關安排。據了解，通關初期會限制北上的人數，而港人北上後是否需要短暫隔離等則仍待討論。有議員建議港府應把握近日疫情持續平穩的機會，主動與內地及澳門政府商討恢復通關安排，並建議本港可與兩地政府推出先導計劃在早期設立通關配額，先滿足部分市民的家庭需要和商務需要；又建議已完成接種兩劑疫苗者可優先參與。

聶德權昨出席電台節目時表示，本地疫情「有望清零」，但要恢復與內地通關及與各地往來，輸入個案會引起爆發風險，若因此再收緊防疫措施將會「好慘」，需再推銷接種疫苗建立防疫屏障。聶續指，現在有疫情清零的機會，香港必須把握好，與內地通關的時間表、安排不是港府完全可控制的事情，也取決於內地對本港的疫情研判。他續指，希望盡快踏出第一步，首階段一定是廣東省，往後就可逐步擴展。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日亦稱，假如4歲男童的個案是「最好的情況」，即患者在1月已感染，截至昨日香港便已清零27日。

呼吸系統專科醫生梁子超昨日亦表示，過去兩星期的相關個案都是隔離期間確診，不會對社區傳播構成風險，反映本港正邁向「清零」，認為港府可積極與內地商討通關。

商界人士對政府與內地商討通關反應積極，並支持率先與大灣區縣市政府討論「疫苗通行」計劃，在港府放寬「回港易」計劃的基礎上，盡快打破一年半的封關狀態。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強倡議，通關不要與接種疫苗掛鈎，直言本港疫苗接種率偏低，當中有不少市民因身體狀況，而未必適合打針，若當局強行將通關與疫苗畫上等號，只會令不少苦等通關往探親或經商的人士，都被拒諸門外。

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